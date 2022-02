Guerre en Ukraine: le président Zelensky appelle ses concitoyens à défendre Kiev, certains habitants préparent leurs armes (photos et vidéo)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe. "Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", a déclaré M. Zelensky, dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook.

Il a appelé à ne pas croire les "fausses informations" circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre. "Nos armes, c'est notre vérité. C'est notre terre. C'est notre pays. Nos enfants. Nous allons défendre tout cela. Gloire à l'Ukraine!", a-t-il lancé. Cette adresse a été diffusée alors que la capitale ukrainienne se battait pour éviter de tomber aux mains de l'armée russe, des combats ayant eu lieu dans la nuit sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev. Selon l'armée ukrainienne, de violents combats se poursuivaient à Kiev dans la matinée.



Certains habitants s'arment ou ressortent les armes qu'ils avaient gardées

Dans le même temps, de nombreux Ukrainiens témoignent de leur volonté de se battre en faveur leur nation. Ainsi, Mariana Jaglo, mère de trois enfants, insiste sur son ambition de défendre son pays. Lors d'un entretien avec la presse, dans la cuisine de son appartement à Kiev le 28 janvier 2022, cette réserviste de l'armée de 52 ans, affirmait déjà qu'elle resterait pour se battre. Sur ces photos prises par l'Agence France Presse, cette Ukrainienne tient un long fusil ukrainien Z-15 - Zbroyar.

Dans la rue, à Kiev, certains habitants déambulent armés. Sur cette photo ci-dessous, un habitant porte un fusil AK-47 en bandoulière.

Postés à Berdyszcze, près de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, nos reporters Mathieu Col et Emmanuel Tallarico avaient observé l'arrivée d'Ukrainiens rentrant au pays "pour se battre".