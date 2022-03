Guerre en Ukraine: une aide financière pour les Belges qui mettent leur logement à disposition des réfugiés ukrainiens?

Plus de 2,6 millions de réfugiés ont déjà quitté l'Ukraine et plusieurs pays ont annoncé aider ceux qui ont décidé d'héberger des exilés.

En Pologne, les familles d'accueil recevront 8 euros par jour et par personne.

Les Britanniques qui mettent leur logement à la disposition des Ukrainiens (pendant au moins 6 mois) peuvent eux bénéficier de 350 livres par mois, soit environ 418 euros, a annoncé le secrétaire d'Etat au Logement, Michael Gove, ont rapporté samedi les médias britanniques.

Une telle compensation pourrait-elle être décidée en Belgique? "La question doit être posée. On doit voir comment on peut aider des personnes qui veulent se montrer solidaires. Ils sont très très nombreux en Belgique à vouloir se montrer solidaire", indique Sammy Mahdi, le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration.

Et d'ajouter: "Vu que c'est une compétence des régions, en Flandre, on a déjà précisé qu'on voulait donner 1000 euros par personne qui est accueillie aux communes. Mais je pense qu'il est important qu'entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, il y ait une coopération. La lasagne institutionnelle est compliquée et frustrante, mais en ce moment, le plus important est de collaborer. Sur le principe d'une aide, il faut voir comment on peut aider les gens qui veulent se montrer solidaires en accueillant quelqu'un chez eux. Il faut garantir que ça se fasse dans les bonnes circonstances."