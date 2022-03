Guerre en Ukraine: les personnes quittant la Russie ne peuvent emporter qu'un maximum de 10.000 dollars

Les résidents russes ne sont plus autorisés à quitter le pays avec plus que l'équivalent de 10.000 dollars, rapporte mercredi l'agence de presse allemande DPA. Le Kremlin tente ainsi de garder les capitaux à l'intérieur du pays, qui fait face à des sanctions sévères en raison de son invasion de l'Ukraine.



La règle affecte également les mouvements de devises étrangères et semble conçue pour s'assurer que les personnes qui tentent de quitter la Russie n'emportent pas toutes leurs devises fortes avec elles.

De longues files d'attente aux distributeurs

Les longues files d'attente sont désormais courantes aux distributeurs de billets qui disposent encore de liquide, les gens tentant de retirer leurs avoirs alors que le rouble perd rapidement de sa valeur. Les prix des biens importés explosent et les gens essaient d'acheter certains articles, comme de nouveaux téléphones, avant qu'ils ne deviennent inabordables.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la règle limitant les mouvements de trésorerie était une réaction aux mesures "inamicales" prises par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, notamment les sanctions imposées à plusieurs banques russes à la suite de l'invasion, jeudi à l'aube, de l'Ukraine par la Russie.

Lundi, cette dernière avait déjà interdit en urgence à ses résidents de transférer des devises à l'étranger et obligé les exportateurs russes à convertir une grande partie de leurs revenus en roubles.