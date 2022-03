Guerre en Ukraine: Médecins sans frontières Belgique réclame "des zones sécurisées en tous moments et en tous lieux" pour évacuer les civils

Valérie Michaux, porte-parole de Médecins sans frontières, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce matin pour évoquer la guerre en Ukraine.

Des couloirs humanitaires ou un cessez le feu sont-ils nécessaire aujourd'hui en Ukraine, lui a demandé le journaliste. Elle condamne le manque de sécurité aujourd'hui en Ukraine pour l'évacuation des civils.

"Il est nécessaire que les civils puissent estimer, s'ils le souhaitent, de fuir en toute sécurité et d'avoir accès à l'aide humanitaire. Donc des zones sécurisées en tous moments et en tous lieux, oui, c'est absolument nécessaire. Est-ce que des couloirs humanitaires et des cessez le feu humanitaires sont la solution ? Non, ce n'est pas la solution parce qu'aujourd'hui, on le sait, et MSF l'a vu dans le passé dans d'autres conflits : une fois qu'une zone est soi-disant sécurisée, une fois que le délai d'évacuation des civils est dépassé, il peut y avoir des bombardement indiscriminés et extrêmement violents. Pour nous, non, la solution n'est pas le cessez le feu ou les couloirs humanitaires, la solution est de s'assurer qu'à tout moment, les civils puissent décider de fuir en toute sécurité", a-t-elle expliqué.

"Les civils sont des civils à tout moment et en tout lieu. Ils doivent être protégés. La guerre a ses règles, les règles doivent être respectées dan ce type de conflit et aujourd'hui, on constate que ce n'est pas suffisamment le cas", a ajouté Valérie Michaux.

> Toute l'actualité liée au conflit en Ukraine