Guerre en Ukraine: nouvelle frappe russe sur Kiev, un complexe résidentiel touché

Une nouvelle frappe russe tôt dimanche matin a touché un complexe résidentiel proche du centre de Kiev, qui avait été épargnée par des bombardements russes depuis début juin, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Au moins deux blessés ont été hospitalisés, a indiqué sur la messagerie Telegram le maire de la capitale, Vitaly Klitschko, précisant que des gens restaient "sous les décombres", le bilan pouvant s'alourdir.



Il s'agit "d'intimider les Ukrainiens (...) à l'approche du sommet de l'Otan", organisation honnie par la Russie, a déclaré à des journalistes M. Klitschko qui s'est rendu sur le site touché quelques jours avant le sommet de l'Alliance atlantique, du 28 au 30 juin à Madrid.



Quatre explosions ont été entendues vers 06H30 (03H30 GMT), une demi-heure après le déclenchement de sirènes anti-aériennes dans la capitale.



"A la suite d'un bombardement ennemi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de neuf étages", a indiqué sur Telegram le service d'Etat pour les situations d'urgence.



Une fillette de sept ans a pu être sauvée sous les décombres, a ajouté le maire sur Telegram. "Elle est vivante" et les secouristes tentent de "sauver sa maman", a-t-il poursuivi.



Arrivée sur place, une équipe de l'AFP a vu les trois derniers étages de l'immeuble en feu et sa cage d'escalier complètement détruite, alors que la police a bouclé le quartier.



"Un missile a été abattu par la défense anti-aérienne dans la région de Kiev, les débris sont tombés sur un village", a indiqué le gouverneur de la région de Kiev, Oleksiï Kouleba sur Telegram.



"Nos militaires font tout pour prévenir les attaques contre notre ville. Mais nous ne pouvons malheureusement pas garantir la sécurité à 100% à Kiev ni ailleurs en Ukraine tant que cette agression se poursuit", a de son côté fait valoir M. Klitschko.



Un député ukrainien, Oleksiï Gontcharenko, a affirmé sur Telegram que les Russes avaient tiré 14 missiles sur Kiev et sa région dans la matinée.



Une collaboratrice de l'AFP habitant dans le complexe résidentiel touché a entendu un puissant bourdonnement précédant les explosions, ce qui s'apparente à un tir de missile.



Sur le site de l'attaque, de nombreux habitants se trouvaient au pied des immeubles, beaucoup étaient en pleurs. Une femme s'y trouvait en peignoir.



"Ca fait trois fois qu'ils bombardent ici. Je me suis réveillé à la première explosion, je suis allé au balcon et j'ai vu des missiles tomber et entendu une explosion énorme, tout a vibré", a indiqué à l'AFP Iouri, un habitant de 38 ans.



Irena, 32 ans, est sortie avec son fils Makar âgé de 17 mois. "On est descendus avec notre baluchon d'urgence qui est près de la porte depuis le début de la guerre parce qu'on a dû évacuer", a-t-elle dit.



"Il y a eu quatre missiles à partir de 06H30", a de son côté témoigné Edouard Chkouta, habitant juste à côté. Un immeuble "a été touché directement dans les derniers étages et j'ai vu de mes propres yeux des blessés sortir", a-t-il raconté.



La précédente frappe russe début juin avait visé une usine à la périphérie de Kiev, faisant un blessé.



Fin avril, un autre bombardement russe avait touché le même complexe résidentiel dans la capitale pendant une visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une journaliste ukrainienne de Radio Liberty avait alors été tuée son appartement.