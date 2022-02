La guerre en Ukraine vit sa deuxième journée, et n'a pas baissé en intensité. Les Ukrainiens, qui ne peuvent pas fuir, n'ont rien d'autre à faire de plus que rester enfermés chez eux et attendre. C'est le cas d'Alexei, 70 ans, qui vit au cinquième étage d'un appartement de Kharkiv, à quelques kilomètres de la frontière russe. C'est son beau-fils, Olivier, habitant d'Andenne, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous.

C'est en sanglots qu'Olivier nous a raconté l'histoire de son beau-père, Alexei, coincé au cinquième étage d'un immeuble à Kharkiv : "Il prie, il vit dans le noir et il se cache. Il n'ose plus sortir". Depuis Andenne, Olivier et sa femme ukrainienne, Lillia, tentent de rester en contact avec Alexei du mieux qu'ils peuvent, "on a de temps en temps des nouvelles, mais le réseau est souvent coupé. On voit bien que tout a été prémédité" dit-il, très inquiet. Son inquiétude est d'ailleurs justifiée, dehors dans la rue, il voit des flammes et des tirs.

Alexei a eu une frayeur cette nuit, en voulant allumer une petite lampe à pétrole, alors qu'un rideau était ouvert, "il a entendu des bruits, comme si on enfonçait des clous". Des balles des Russes, selon Olivier, le message est clair : "ça veut dire : reste chez toi, mais ferme tout".

Donc Alexei ne fait qu'attendre, "il se dit que dans une semaine peut-être qu'il sera libre. Il fait son calcul, il a des pâtes qu'il avait déjà cuites, au cas où il n'aurait plus de gaz ou d'eau". Dans son petit appartement, il n'a d'ailleurs déjà plus d'électricité depuis deux jours, elle a été coupée par les Russes selon son beau-fils, "quand les Russes sont arrivés à Kharkiv, ils savaient où tout était, comme les vannes et les transformateurs".

Kharkiv condamnée ?

Le septuagénaire est également témoin des combats qui ont lieu dans sa ville. "Il voit les combats, il voit les jeunes ukrainiens se battre tout en sachant qu'ils vont mourir". Alexei raconte à son beau-fils que cette invasion est très organisée, c'est une guerre "préparée depuis longtemps. Les soldats russes ne cherchent pas, ils savent où aller et quoi faire. Ils sont en groupes de 5 ou 10, en petits pelotons".

Pour Olivier et Lillia, il s'agit aujourd'hui d'essayer de ramener Alexei, ou du moins de le mettre en sécurité. Une situation particulièrement stressante pour sa fille qui n'en dort plus, "elle prend des calmants". Pour le moment, il n'y a pas de possibilité de sortir son beau-père de là, "j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères, et ils m'ont dit que pour le moment il faut encore attendre. La Pologne pourrait fermer sa frontière, donc s'il fuit là-bas et qu'il se retrouve bloqué… Le ministère a demandé que l'on attende encore un peu que cela se tasse".

Pour Alexei, il n'y a aujourd'hui pas d'autre issue que la patience. "Un jour ou l'autre on viendra frapper à ma porte, et ce seront les Russes, m'a-t-il dit. Il s'est fait une raison". Olivier espère que la situation se calmera d'ici 2 ou 3 jours. Selon lui Kharkiv ne tiendra plus longtemps et sera aux mains des Russes, sans aucun doute.

Le bâtiment d'Alexei touché

C'est après-midi, Olivier nous a informés que le bâtiment dans lequel vit Alexei a été touché. Nous n'avons pour l'instant plus de nouvelles d'Alexei.