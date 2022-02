Yehor Pyvovarov était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le chargé d’affaires ukrainien auprès de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg a notamment été interrogé sur un argument avancé par des citoyens et certains représentants politiques: l'Otan et les occidentaux ont provoqué Vladimir Poutine en se rapprochant de plus en plus du territoire russe.

Pascal Vrebos: Depuis dix ans, Poutine dit que cet encerclement, c’est son argument, de l’Otan, il ne peut pas l’accepter. Donc finalement c’est une guerre qui était annoncée?

Yehor Pyvovarov: C’est une guerre qui n’a pas été annoncée officiellement pour nous, mais c’est une guerre qui existe depuis huit ans. C’est uniquement une phase active de cette guerre. Une phase attendue par les dirigeants et le peuple ukrainien. Et je suis absolument convaincu qu’on va vaincre.

Pascal Vrebos: Pour vous, c’était une invasion préméditée?

Yehor Pyvovarov: Exactement. Son but final, c’est envahir l’Ukraine entièrement. C’est de faire de notre pays un vassal de l’empire soviétique que Poutine essaie de reconstruire. Il se voit comme le secrétaire général éternel du parti communiste. Il mène vraiment une politique impériale et il se considère comme une personne qui a le droit de changer l’ordre du monde.

[…]

Pascal Vrebos: Que répondez-vous à ceux et celles qui disent, "mais finalement c’est notamment la faute à l’Otan et aux occidentaux, qui n’ont pas respecté la promesse faite à Gorbatchev (ndlr: président de l’URSS à la fin de la guerre froide) de ne pas étendre l’Otan". Et voilà Poutine se sent encerclé et il se défend. Que répondez-vous ?

Yehor Pyvovarov: Je n’accepte pas cette opinion parce que l’Otan s’est élargie progressivement face à des menaces que la Russie crée depuis que monsieur Poutine est au pouvoir. C’était la réaction et la volonté de certains membres de l’Europe orientale d’être sous le parapluie de l’Otan, parce qu’ils voient et analysent la politique expansionniste et agressive de Poutine, et c’est notre volonté aussi, et je crois qu’on a payé beaucoup, on a même surpayé avec les vies de notre peuple pour être membre de l’Otan.

[…]

Pascal Vrebos: Il (Vladimir Poutine) a dit quand même quelque chose d’étonnant en parlant de l’Ukraine. Il a dit que les dirigeants sont des "drogués et des néonazis". C’est plus que de la propagande, c’est un peu ubuesque.

Yehor Pyvovarov: Je ne veux pas commenter cette escapade. Nous sommes tous au courant que ce qu’il avait dit contre notre président, ça montre qu’il est tellement désespéré, qu’il est tellement démoralisé, qu’il utilise le lexique qui ne doit pas être utilisé par un chef d’un Etat, jamais, même vis-à-vis de son adversaire. Voilà, en disant ça, il a montré à tout le monde qu’il doit être sérieusement traité par les médecins.