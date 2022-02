Yehor Pyvovarov était l’invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Notre présentateur a notamment demandé au chargé d’affaires ukrainien auprès de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg ce qu’il dirait à Vladimir Poutine.

Pascal Vrebos: Si vous aviez le président Poutine face à vous, qu’est-ce que vous lui diriez les yeux dans les yeux?

Yehor Pyvovarov: Je me pose cette question depuis très longtemps. Je dirais… Poutine de mon pays. Reprends tes troupes. Reprends leurs cadavres, et fiche-nous la paix. Arrête cette folie. La justice est lente et silencieuse, mais je t’assure que tu vas répondre pour tout ce que tu as fait à mon pays.