Guerre en Ukraine: quelles sont les conséquences des sanctions contre la Russie pour Moscou et pour nous ?

Ce jeudi matin, nous parlons de l’Ukraine et plus précisément des sanctions contre la Russie. Nous allons tenter de les comprendre et d’en évaluez les conséquences tant pour Moscou que pour nous.

Tout d'abord, ces sanctions économiques qui frappent la Russie sont sans précédent. Des sanctions sur la Russie, depuis l’invasion de la Crimée en 2014, il y en a eu beaucoup dans le domaine économique, financier mais aussi sportif. Mais si l’impuissance militaire des alliés de l’Ukraine est réelle, ces mêmes alliés n’ont pas été dans la demi-mesure concernant ces sanctions. C’est du jamais vu pour un pays dont l’économie est aussi imbriquée, intégrée dans l’économie européenne et qui est dans le groupe des pays du G20, les 20 pays les plus industrialisés du monde. Et cela ne pourrait bien ne faire que commencer. Enfin, pour la majorité des pays, mais aussi pour l’Union européenne, il n’y a pas eu d’hésitation. Les Etats membres ont plutôt négocié à la hausse qu’à la baisse.

Des sanctions financières

Toutes ces sanctions touchent différents domaines. D’abord, il y a les sanctions financières: le gel des avoirs de la banque centrale russe à l’étranger et le blocage des réserves de change. Les chiffres donnent le tournis : la banque centrale et le secteur privé russes disposeraient de près de 1.000 milliards de dollars d’actifs financiers à l’étranger, dont une part importante libellée en dollars américains. Mais aussi 640 milliards de réserves de change. Ce gel empêche la banque centrale russe d’avoir une politique monétaire et une politique de change. Les agences de notation dégradent dès lors la dette russe et envisagent même qu’elle soit rapidement en défaut de rembourser cette dette et donc aussi d’en contracter de nouvelles. Bref, l’objectif est d’abord d’asphyxier le fonctionnement de la Russie et de la priver de ressources étrangères et de faire la même chose avec les entreprises. Et ensuite de l’empêcher d’exporter ses ressources naturelles.

Des sanctions contre les proches du régime

Il y a également des sanctions contre les proches du régime. Les administrations fiscales de plusieurs pays ont créé des équipes pour tracer plus de 500 personnalités sanctionnées par l’Union européenne pour leur proximité avec le pouvoir russe. Ces équipes cherchent des comptes bancaires, des placements, des biens immobiliers, des bateaux, des avions.

Enfin, des entreprises privées ont aussi pris des sanctions. C'est le cas de Coca-Cola, Starbucks, McDonalds. Mais il y aussi la décision des plus grands transporteurs maritimes d'arrêter de desservir la Russie. Des milliers de grandes entreprises vont éviter de commercer avec la Russie pour éviter de subir elles-mêmes des sanctions.

Quelles vont être les répercussions sur nous en Belgique ?

Ces sanctions et auto-sanctions des entreprises ont contribué à une spectaculaire flambée des prix de matières premières, jusqu'à des records, depuis le début de l'invasion en Russie. Notamment les cours du blé mais aussi des hydrocarbures et métaux industriels. Bref, tout cela contribue et va continuer à contribuer à faire encore gonfler notre inflation. Et puis de nombreuses entreprises belges vont faire face à des impayés de leurs clients russes. Et enfin, le pays importateur-exportateur que nous sommes souffrira du ralentissement économique mondial.