Guerre en Ukraine: une importante mission de formation pour l'armée ukrainienne bientôt organisée par l'UE

Les 27 membres de l'Union européenne ont donné leur accord à l'organisation d'une importante mission militaire pour former les forces ukrainiennes dans plusieurs Etats membres, a-t-on appris mercredi de sources diplomatiques.

L'accord a été trouvé par les ambassadeurs à Bruxelles et sera adopté lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères lundi à Luxembourg, a indiqué un diplomate. "La mission devra être en mesure de dispenser une formation à un grand nombre de membres du personnel des forces ukrainiennes", souligne un document de travail consulté par l'AFP. Selon deux diplomates, la mission devrait permettre de former "dans un premier temps" 15.000 militaires.

L'accord trouvé mercredi prévoit un quartier général pour la mission et des centres de formation dans chaque Etat membre qui en organisera, a précisé l'un d'eux. La Pologne et l'Allemagne ont fait part de leur disponibilité, ont précisé les deux diplomates. La mission sera financée sur la dotation de la Facilité européenne pour la Paix (FEP), dont on attend la libération d'une nouvelle tranche en faveur des forces armées ukrainiennes.

Le projet de mission de formation a été annoncé au mois d'août par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. En Belgique, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder avait déjà indiqué le mois dernier, à la suite de la proposition du Haut représentant, que le pays est prêt à participer à une mission d'entraînement des militaires ukrainiens sous supervision européenne. La contribution belge pourrait entre autres se concentrer sur le déminage en mer et sur terre, avait-elle précisé.

"Notre pays soutient depuis le début du conflit l'armée ukrainienne par l'envoi de matériel létal et non-létal mais aussi dans le domaine médical", a rappelé la ministre mercredi soir. "Dans l'ensemble, la Défense belge a d'ores et déjà fourni pour plus de plus de 57 millions d'euros d'aide. Nous étudions les demandes et regardons ce qui est possible de faire en fonction de nos stocks et en étroite coopération avec les industries belges. Dans le domaine des formations et de l'entraînement, la Belgique a également pu apporter son aide en coopération avec des partenaires. Ce soutien continuera pour permettre à l'Ukraine de se défendre face à l'invasion et l'occupation de son territoire", a-t-elle ajouté.