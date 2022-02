Guerre en Ukraine: voici la liste des pays qui ont annoncé l'envoi d'aide militaire ou humanitaire

Plusieurs gouvernements ont annoncé l'envoi d'aide militaire ou humanitaire à l'Ukraine, depuis l'invasion du pays par la Russie jeudi.



AIDE MILITAIRE

Belgique

La Belgique va fournir 2.000 mitrailleuses, 3.800 tonnes de carburant, 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars.

Etats-Unis

Washington a annoncé samedi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine pour 350 millions de dollars, totalisant plus d'un milliard de dollars sur l'année écoulée.

Union européenne

Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à l'Ukraine, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



L'UE va débloquer 450 millions d'euros pour fournir des armes, a indiqué dimanche soir le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Des Etats membres sont disposés à fournir des avions de combat, a-t-il ajouté.

Allemagne

L'Allemagne a brisé un tabou en acceptant de livrer des armes à l'Ukraine, rompant ainsi sa politique d'interdiction de toute exportation d'armes létales en zone de conflit. Berlin a autorisé la livraison à Kiev de 1.000 lance-roquettes antichar, 500 missiles sol-air Stinger, 9 obusiers, 14 véhicules blindés et 10.000 tonnes de carburant.

Suède

Rompant également avec sa doctrine, la Suède a annoncé dimanche qu'elle allait livrer des armes antichar à Kiev.

France

La France a décidé samedi la livraison additionnelle d'équipements de défense et un soutien en carburant.

Pays-Bas

Le ministère de la Défense des Pays-Bas a indiqué avoir "expédié samedi" à l'Ukraine des fusils de précision et des casques et fournira "dès que possible" 200 missiles antiaériens Stinger.

République tchèque

La République tchèque a promis samedi un arsenal de 30.000 pistolets, 7.000 fusils d'assaut, 3.000 fusils mitrailleurs et plusieurs dizaines de fusils de précision ainsi qu'un million de cartouches, d'une valeur de 7,6 millions d'euros. Fin janvier, Prague avait déjà approuvé un don à Kiev de quatre mille obus d'artillerie d'une valeur de 1,5 million d'euros encore à livrer.

Canada

Le gouvernement canadien a annoncé dimanche l'envoi d'équipement militaire de protection, comme des casques et des gilets pare-balles.

Danemark

Le Danemark a indiqué qu'il laisserait les volontaires rejoindre les brigades internationales qu'entend former l'Ukraine.

Roumanie

Bucarest va envoyer "du combustible, des gilets pare-balles, des casques, des munitions et d'autres équipements militaires, pour un coût de 3 millions d'euros".



Onze hôpitaux militaires roumains se tiennent prêts à accueillir des blessés ukrainiens.

Portugal

Le Portugal va livrer "des gilets, des casques, des lunettes de vision nocturne, des grenades, des munitions de différents calibres" ou encore des "fusils automatiques G3".

AIDE HUMANITAIRE

Washington a annoncé dimanche 54 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire à Kiev.

La France, qui portera lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine, a envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour aider les Ukrainiens. Plus de 30 tonnes de matériel partiront également pour la Moldavie en début de semaine.

qui portera lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine, a envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour aider les Ukrainiens. Plus de 30 tonnes de matériel partiront également pour la Moldavie en début de semaine. Israël va fournir cent tonnes de matériel humanitaire.

L'Italie a versé 110 millions d'euros d'aide au gouvernement ukrainien.

L'Espagne va envoyer 20 tonnes d'aides à l'Ukraine, essentiellement du matériel médical et des équipements défensifs.

Les Pays-Bas ont annoncé 20 millions d'euros en aide humanitaire.

En Turquie, la Direction de la gestion des catastrophes et des situations urgentes (AFAD) a annoncé l'envoi en Moldavie de trois véhicules longs d'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens.

Le Croissant rouge turc a acheminé de l'aide à la frontière Ukraine-Roumanie, en coopération avec la Croix rouge roumaine. Il a aussi annoncé l'envoi d'aide humanitaire en Ukraine.