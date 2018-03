Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour son conte fantastique "La Forme de l'eau", lors de la 90ème cérémonie des Oscars dimanche à Hollywood.

Etaient également en lice Christopher Nolan pour "Dunkerque", Jordan Peele pour "Get Out", Greta Gerwig pour "Lady Bird" et Paul Thomas Anderson pour "Phantom Thread".