Guinée équatoriale : le président Obiang réélu avec 94,9% des voix

Le chef de l'Etat équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, a été réélu sans surprise avec un score de 94,9% à l'élection présidentielle, selon les résultats officiels annoncés samedi par la Commission électorale nationale.

"La Commission électorale nationale proclame le candidat Obiang Nguema Mbasogo, président de Guinée équatoriale pour les 7 prochaines années", a annoncé Faustino Ndong Esono Eyang, président de la Commission électorale, qui a précisé que le taux de participation s'établissait à 98%.

Les pourcentages obtenus par les candidats de l'opposition, Andrés Esono Ondo de Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS), seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Bonaventura Monsuy Asumu, du Parti de la coalition sociale démocrate (PCSD), n'ont pas été communiqués. Ils ont respectivement recueillis 9.684 et 2.855 suffrages, dans un des régimes les plus fermés et autoritaires au monde où l'opposition est réprimée et muselée.

Outre l'élection présidentielle, le tout-puissant Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) et sa coalition ont raflé l'ensemble des 100 sièges de députés et des 55 de sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Le PDGE disposait de 99 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et gagne un député.

Un total de 427.661 Equatoguinéens sur 1,4 million d'habitants étaient inscrits sur les listes électorales de ce petit Etat pétrolier d'Afrique centrale dirigée d'une main de fer par M. Obiang qui détient le record de longévité des chefs d'Etat en exercice, hors monarques.