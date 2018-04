Gymnastique: l'Australie prend des mesures contre les abus sexuels

Larry Nassar, ancien médecin sportif de l'équipe américaine de gymnastique et son avocat Matt Newburg le 5 février 2018 à Charlotte dans le Michigan.SCOTT OLSON

La Fédération australienne de gymnastique a dévoilé mardi de nouvelles mesures pour veiller à la protection des enfants dans le sillage de l'affaire Nassar, ce vaste scandale sexuel qui a secoué le sport aux États-Unis.

"Ce que nous faisons, c'est que nous officialisons des pratiques qui sont déjà en place", a expliqué la présidente de la fédération, Kitty Chiller, à la chaîne ABC. "On en parle beaucoup dans les médias et dans l'espace public, en particulier ces derniers mois à cause de l'affaire Nassar".

"La sécurité des enfants est la priorité", explique la fédération dirigée par Mme Chiller, dans un pays où 91% des 220.000 gymnastes sont âgés de moins de 12 ans.

Il y aura une "tolérance zéro" envers les abus sexuels, assure la fédération. Elle vient de nommer une "coordinatrice sécurité enfants", Phoebe Pownall, qui sera chargée d'informer les clubs, entraîneurs, parents et gymnastes sur ce qui constitue un abus sexuel.

"Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui relève de l'abus. On a tendance à penser que c'est marginal, mais ça ne l'est pas", a déclaré Mme Pownall à la presse australienne.

En 2012, une enquête nationale a révélé que plus de 4.000 institutions du pays, dont 344 dans le domaine du sport, étaient concernées par des abus sexuels sur des enfants.

"C'est partout. Il faut former les gens pour qu'ils comprennent que c'est un risque et il faut leur donner les moyens de changer les choses pour que les enfants soient en sécurité", a ajouté la coordinatrice.

"L'affaire Nassar" est le plus grand scandale de l'histoire de la gymnastique américaine: son ancien médecin sportif, Larry Nassar, a été reconnu coupable d'avoir abusé de près de 160 gymnastes, célèbres ou anonymes, pendant plus de vingt ans.

Nassar, 54 ans, est assuré de terminer ses jours derrière les barreaux après avoir écopé d'au moins 140 ans de prison dans plusieurs affaires.