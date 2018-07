Gymnastique: retour gagnant pour Simone Biles

Pour son grand retour après quasiment deux ans de hiatus, la reine de la gymnastique américaine Simone Biles a repris sa couronne sur le concours général de l'US Classic, où elle a brillé samedi malgré quelques approximations.

Quatre fois médaillée d'or aux Jeux de Rio en 2016, Simon Biles n'avait plus participé à une compétition depuis lors et s'était offert une année 2017 sabbatique, marquée par le plus grand scandale de l'histoire de sa discipline et du sport aux États-Unis, celui des abus sexuels du médecin de la Fédération américaine de gym Larry Nassar.

Samedi à Columbus, dans l'Ohio, la championne a montré quelques signes de nervosité, avec notamment une chute et quelques vacillements inhabituels de sa part. Elle a quand même remporté le concours général avec 58.700 points.

"Je suis assez fière de moi à ce stade. Je suis plutôt satisfaite d'où j'en suis à ce moment de l'année et j'ai même l'impression de m'être améliorée par rapport à Rio", s'est félicitée la star de la gym américaine.

Simone Biles a obtenu samedi les meilleurs notes sur la poutre et les exercices au sol et s'est qualifiée pour les championnats des États-Unis le mois prochain avant les Mondiaux en octobre.

Mais son objectif est déjà affiché: les Jeux de Tokyo en 2020.