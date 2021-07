Gymnastique: Simone Biles forfait pour les finales de dimanche

(Belga) La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, qui avait déclaré forfait pour la finale du concours général, est de nouveau forfait pour les finales de dimanche, au saut et aux barres asymétriques, a annoncé samedi la fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter.

La fédération américaine précise que l'état de la gymnaste sera évaluée quotidiennement pour voir si elle peut participer aux finales du sol (lundi) et de la poutre (mardi). Simone Biles, 24 ans, est quadruple championne olympique, elle qui avait décorché l'or dans le concours général par équipes, le concours général individuel, au saut de cheval et au sol en 2016 aux Jeux de Rio. Mardi, Simone Biles s'était retirée en pleine finale du concours général par équipes, expliquant devoir faire "face à ses démons". Elle avait a renoncé le lendemain à la défense de son titre olympique du concours général individuel. En plus de ces tourments psychologiques, Biles a également évoqué une perte de repères dans l'espace, ce que les gymnastes appellent la "perte de figure", qui peut être renforcée ou causée par le stress et surtout mettre en danger un sportif. (Belga)