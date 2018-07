Haïti: le Premier ministre annonce avoir démissionné

(Belga) Le Premier ministre haïtien Jack Guy Lafontant a abruptement annoncé sa démission samedi, une semaine après des violences meurtrières déclenchées par une tentative du gouvernement d'augmenter les prix des carburants.

"Avant de venir ici, j'ai remis ma démission au président de la République. (...) Le président de la République a accepté ma démission et, comme je vous dis, je suis au service de la République", a déclaré Jack Guy Lafontant, devant la Chambre des députés. Accompagné de l'ensemble de ses ministres, le chef du gouvernement était présent à la Chambre des députés parce que les parlementaires exigeant son départ du pouvoir l'avaient convoqué. Alors qu'encore vendredi, il signalait via le réseau Twitter son refus de démissionner, Jack Guy Lafontant a finalement annoncé son départ du pouvoir au cours de la séance, s'épargnant ainsi un vote de sanction de la part des députés. Plusieurs centaines de manifestants ont par ailleurs défilé samedi dans les rues de la capitale Port-au-Prince pour exiger le départ du Premier ministre mais aussi du président Jovenel Moïse. Cette démission met un terme à une semaine de tension politique et sociale, après la vague de violences qu'a connue le pays les 6, 7 et 8 juillet après l'annonce de la hausse des prix des carburants par le gouvernement. Le gouvernement est revenu sur sa décision moins de 24 heures après son annonce mais, choqués par l'absence de réponse politique aux violences. (Belga)