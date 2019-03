Haïti: le président nomme un Premier ministre par intérim

(Belga) Le président haïtien Jovenel Moïse a nommé jeudi un Premier ministre par intérim après la motion de censure votée en début de semaine par les députés contre le gouvernement en place depuis six mois.

Jean-Michel Lapin, qui était jusqu'à présent ministre de la Culture et de la Communication, a été chargé par le chef de l'Etat d'expédier les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. "Les problèmes de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de la cherté de la vie sont la responsabilité de l'Etat. Cela demande l'implication de tous les ministres (...). Cela demande aussi l'implication de la société civile", a déclaré Jean-Michel Lapin. La Chambre des députés a voté lundi le départ du gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Henry Céant. Sa position était fragilisée par de récentes manifestations qui ont fait plusieurs morts. M. Céant, qui n'avait pas encore présenté sa démission au président, a déclaré jeudi matin "prendre acte" de cette nomination et se retirer. "Pour éviter au pays, qui a tant besoin de paix, un imbroglio constitutionnel, j'ai l'avantage de vous donner ma démission comme Premier Ministre", a écrit M. Céant dans une lettre au chef de l'Etat, consultée par l'AFP. Sur les 103 députés ayant pris part au vote de censure lundi, 93 avaient voté pour le renvoi de Jean-Henry Céant, accusé de n'avoir rien fait pour améliorer les conditions de vie en Haïti. Mécontent de la décision de la Chambre des députés, où le président Moïse détient une majorité, M. Céant a intenté une action en justice mercredi. Il n'est pas clair à ce stade de la suite qu'il va donner à ces poursuites. Dans les jours qui viennent, le chef de l'Etat va entamer des consultations avec les responsables du Parlement en vue de nommer un nouveau Premier ministre, comme le veut la Constitution. Le nouveau gouvernement devra affronter de nombreux problèmes comme la cherté de la vie et l'insécurité. En février, des milliers de Haïtiens ont manifesté parfois violemment à travers le pays pour exiger de meilleures conditions de vie et le départ du chef de l'Etat, ce que réclamait également l'opposition. MM. Moïse et Céant avaient publiquement affiché leurs différences d'approche concernant la gestion du pays. Des élections sont prévues en octobre pour renouveler notamment la Chambre des députés et un tiers du Sénat. Le sénateur américain Marco Rubio, en visite en Haïti mercredi, a rencontré Jovenel Moïse, des parlementaires, des responsables politiques ainsi que des membres de la société civile afin d'encourager le dialogue entre les acteurs haïtiens. Il n'a en revanche pas rencontré Jean-Henry Céant. (Belga)