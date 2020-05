Haïti: premier arrivage d'équipement médical commandé à la Chine

(Belga) Haïti a reçu jeudi le premier des cinq avions cargos devant acheminer du matériel médical commandé fin mars à la Chine pour combattre l'épidémie de nouveau coronavirus, encore limitée dans le pays où 12 décès ont pour l'instant été enregistrés.

Le président Jovenel Moïse, son épouse ainsi que les membres de la cellule scientifique du gouvernement se sont déplacés sur le tarmac de l'aéroport de Port-au-Prince pour assister au déchargement de la cargaison. L'avion parti de Shanghai a livré en Haïti 500 lits d'hôpital, 100 respirateurs artificiels, 250.000 visières en plastique, 200.00 masques chirurgicaux, 50.000 masques de type N95 ainsi que 137.000 lunettes de protection, a détaillé la ministre de la santé Marie Greta Roy Clément. Quatre autres livraisons aériennes sont prévues sur les deux semaines à venir pour acheminer la totalité des 463 tonnes de matériel médical déjà commandé par Haïti à la Chine, pour un coût total de plus de 18 millions de dollars américains. Avec une population de 11,2 millions d'habitants, Haïti n'est encore qu'aux prémices de l'épidémie de Covid-19, avec un total de 108 cas officiellement diagnostiqués et 12 décès recensés, selon le dernier bilan des autorités sanitaires publié mercredi. L'épidémie pourrait causer la mort de plus de 20.000 personnes, selon le pire scénario établi par la cellule scientifique du gouvernement. Pour endiguer la propagation du virus, le gouvernement a annoncé que le port du masque serait obligatoire dans tous les lieux publics à partir du lundi 11 mai, sous peine de sanction légale. (Belga)