Hamza ben Laden déchu de sa nationalité saoudienne

Capture d'écran d'une vidéo non datée diffusée par la CIA le 1er novembre 2017 et prise par des experts du Long War Journal montrant une image du mariage du fils d'Oussama ben Laden, Hamza ben LadenHandout

Hamza ben Laden, présenté par les Etats-Unis comme un "dirigeant-clé" du réseau jihadiste Al-Qaïda, a été déchu de sa nationalité saoudienne, a rapporté vendredi le journal officiel saoudien.

Ce journal, Umm al-Qura, a indiqué en citant le ministère saoudien de l'Intérieur, que Hamza ben Laden avait été déchu de sa nationalité par un décret royal en date du 22 février.

Il ne précise pas les raisons de cette décision.

Le père de Hamza, Oussama ben Laden, avait fondé et dirigé Al-Qaïda avant d'être tué en mai 2011 lors d'une opération des forces spéciales américaines sur sa résidence à Abbottabad, au Pakistan, où il vivait caché. Il avait été aussi déchu de sa nationalité saoudienne.

Le réseau Al-Qaïda, dirigé aujourd'hui par l’Egyptien Ayman al-Zawahiri, est à l'origine des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Jeudi, Washington, proche allié de l'Arabie saoudite, a offert une récompense pouvant atteindre un million de dollars pour toute information permettant de retrouver Hamza Ben Laden, présenté comme un "dirigeant-clé" d'Al-Qaïda.

Considéré comme le fils préféré -voire le successeur désigné- d'Oussama ben Laden, Hamza était déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme.

Selon le département d'Etat, qui promet cet argent en échange d'informations "permettant de l'identifier ou le localiser dans n'importe quel pays", il s'agit d'un "dirigeant émergent" d'Al-Qaïda.

"Depuis au moins août 2015, il a publié des messages audio et vidéo sur internet appelant à lancer des attaques contre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux, et il a menacé de lancer des attaques contre les Etats-Unis pour se venger de la mort de son père", écrit la diplomatie américaine dans un communiqué.

Selon des spécialistes des groupes islamistes, Hamza ben Laden, aujourd'hui âgé de près d'une trentaine d'années, dirige le groupe Ansar al-Fourqan, qui attire depuis quelques mois en Syrie les combattants les plus endoctrinés d'Al-Qaïda ou de l'organisation jihadiste rivale Etat islamique.

Il est souvent considéré comme le "prince héritier du jihad": des documents, dont des lettres révélées par l'AFP en mai 2015, montrent qu'Oussama ben Laden le destinait à lui succéder à la tête du jihad mondial anti-occidental.

Quinzième de la vingtaine d'enfants d'Oussama ben Laden, fils de sa troisième femme, Hamza a été depuis son enfance préparé pour suivre ses pas. A ses côtés en Afghanistan, avant le 11 septembre 2001, il apprend le maniement des armes, vitupère de sa voix fluette les Américains, les Juifs et les "Croisés" dans des vidéos mises en ligne.

Parmi des archives de l'ancien chef d'Al-Qaïda saisies lors du raid américain de 2011 et dévoilées fin 2017 par la CIA, figure par ailleurs une vidéo du mariage de Hamza ben Laden, apparemment en Iran, dont on a ainsi découvert les premières images à l'âge adulte.

Mais on ignore où il se trouve.