Hand: impuissantes à Rostov, les Messines s'inclinent logiquement en C1

Les handballeuses messines ont enregistré leur deuxième défaite en Ligue des champions, en s'inclinant logiquement à Rostov-sur-le-Don (30-26), impuissantes en attaque face à la solide défense russe et la gardienne Viktoriia Alinina.

L'équipe d'Emmanuel Mayonnade est en reconstruction cette saison après les départs de plusieurs joueuses clés de son effectif à l'été 2020.

Après un premier gros choc peu concluant contre Bucarest début septembre (31-26), les Dragonnes ont passé samedi leur deuxième grand test face à Rostov, équipe constituée des meilleures joueuses de la sélection russes -Anna Vyakhireva, Anna Sen, Viktoriia Alinina, Iullia Managarova, Ksenia Makeeva- et renforcée par l'arrivée à l'été de la demi-centre Grâce Zaadi, en provenance de... Metz.

Les Messines ont dominé le premier quart d'heure de jeu, mais ont connu un gros trou d'air: alors qu'elles étaient aux commandes (10-9, 16e), elles ont commencé à se heurter à la défense russe bien en place. Près de dix minutes se sont écoulées entre le 10e et le 11e but messin, et entre temps, Rostov a pris le large (13-10, 24e).

C'est sur trois buts consécutifs de Zaadi que les Russes ont pris les devants dans la rencontre, se sont échappées et n'ont plus laissé Metz recoller. A peine dans les cinq dernières minutes, alors que la rencontre était déjà pliée.

Au final, Metz n'a cédé que de quatre buts (30-26) face à l'un des meilleurs collectifs en Europe, avec les Hongroises de Györ et les Roumaines de Bucarest. Zaadi, Vyakhireva et Sen ont terminé avec cinq buts chacune côté russe, alors que Méline Nocandy a fini la rencontre meilleure marqueuse, avec ses six buts pour un seul échec côté messin.

Pour disputer la suite de la compétition, Metz doit prendre l'une des six premières places (sur huit) de son groupe à l'issue des 14 rencontres de la phase de groupes. Les deux premières équipes se qualifient pour les quarts de finale, les quatre autres doivent passer par un barrage d'accession aux quarts.

Les Mosellanes recevront les Danoises d'Esbjerg la semaine prochaine (samedi, 18h00) dans leurs Arènes, pour se relancer dans la lutte pour ces deux précieux sésames directement qualificatifs pour les quarts de finale.

Avec deux victoires et deux défaites, Metz compte 4 points. Rostov occupe la tête du groupe (7 pts en quatre matches), devant les Norvégiennes de Kristiansand (6 pts en trois matches).