Hand: pas d'embellie pour Montpellier, battu par Barcelone au Mondial des clubs

Il n'y a pas eu d'embellie pour Montpellier au Mondial des clubs de handball, où le champion d'Europe a été nettement battu par Barcelone en demi-finale, 37 à 30, mercredi à Doha.

Les Montpelliérains se rendaient au Qatar dans l'espoir de se remonter le moral après un début de saison calamiteux en Ligue des champions: cinq défaites en cinq journées. Mais après leur succès sur les modestes tunisiens d'Hammamet, champions d'Afrique, en quarts de finale mardi, ils ont été largement dominés par le Barça.

Après une bonne première période (19-18), dans le sillage de Melvyn Richardson (10 buts, dont 8 avant la pause), le MHB s'est écroulé offensivement au retour des vestiaires. L'écart final a été presque le même que lors du match de Ligue des champions d'il y a dix jours en Catalogne (35-27). Les Français Timothey N'Guessan (7 buts) et Dika Mem (6 buts) ont brillé du côté de Barcelone.

Montpellier était le deuxième club à participer à ce Mondial après le Paris SG, invité spécial (et finaliste) il y a deux ans.

On se dirige vers une revanche de la finale de l'an dernier entre Barcelone, vainqueur en 2013, 2014 et 2017, et Berlin. Les Allemands, conviés en tant que tenants de la Coupe de l'EHF (C2) et titrés en 2015 et 2016, seront les grands favoris de la deuxième demi-finale contre les Qataris de Al-Sadd.