Harry et Meghan concluent leur tournée par un hommage à l'Afrique: "Vous m'avez accueilli d'une façon que je n'oublierai jamais" (photos)

Le prince Harry et son épouse Meghan ont mis mercredi un point final à leur tournée très médiatisée de dix jours en Afrique en rendant un hommage personnel à l'Afrique et à la "force" et "l'incroyable optimisme" de sa population.

En Afrique du Sud, au Botswana, en Angola puis au Malawi, le duc de Sussex a embrassé en dix jours une flopée de bonnes oeuvres chères à son coeur, du combat contre les féminicides à la protection de la nature, en passant par l'éradication des mines antipersonnelles et la lutte contre le sida. Il a conclu sa tournée à Johannesburg au chevet de l'emploi des jeunes Sud-Africains dont plus de la moitié (57%) sont au chômage.



Malgré ce bilan, le prince, sixième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, s'est voulu résolument optimiste. "J'ai toutefois observé ici de la force, de la résilience, un certain espoir et de l'empathie", a-t-il salué après avoir visité avec sa femme un centre de formation dans le "township" de Tembisa, en banlieue de la plus grand ville sud-africaine.



Sur un ton plus personnel, Harry a insisté sur l'importance de sa relation avec l'Afrique, qu'il a fait remonter à la mort de sa mère Diana en 1997, alors qu'il avait 12 ans. "Depuis que je suis venu, encore jeune garçon, la première fois sur ce continent pour essayer de surmonter quelque chose que je ne peux pas décrire, l'Afrique m'a accueilli d'une façon que je n'oublierai jamais", a-t-il confié.













Harry promet de transmettre à son fils Archie ce que l'Afrique lui a appris



La semaine dernière, lors de l'étape angolaise de sa visite, le prince a honoré le combat de sa mère contre les mines, en marchant dans une rue où la princesse de Galles s'était rendue peu avant sa mort accidentelle à Paris il y a vingt-deux ans. "Pourquoi tant de personnes qui se rendent en Afrique ont le sentiment d'avoir l'Afrique dans la peau et dans l'âme ?", s'est-il interrogé.



"Hier soir, je suis rentré de mon troisième voyage dans le quatrième pays le plus pauvre du monde, le Malawi", a immédiatement répondu Harry, "eh bien malgré l'adversité extrême et les difficultés si nombreuses, les gens y sont généreux, forts, humbles et incroyablement optimistes".



"Chaque fois que je viens ici, je sais que je ne serai pas seul", a insisté le duc, en se promettant de transmettre à son fils Archie, âgé de quatre mois, - qui a effectué sa première sortie officielle lors de cette tournée africaine - de lui "transmettre" ce qu'il a "appris ici".



Son épouse, l'actrice américaine métisse Meghan Markle, a elle aussi longuement remercié ses hôtes.



"Aussi différentes que nos vies puissent paraître, Africains, vous nous avez accueillis comme des membres de votre communauté, de notre communauté partagée", a-t-elle dit, "vous nous avez donné tant d'inspiration et tant d'espoir".



Le couple a conclu sa visite par des rencontres avec la veuve du héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, Graça Machel, et le président sud-africain Cyril Ramaphosa.



Harry et Meghan devaient regagner en soirée le Royaume-Uni, où le prince vient de porter plainte contre un titre de la presse tabloïd, le Mail on Sunday, qu'il accuse de harceler sa femme comme sa mère il y plus de vingt ans.



Il n'en a pas dit un mot sur le sol africain.