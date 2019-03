Heure d'hiver ou heure d'été toute l'année? Donald Trump a fait son choix

Donald Trump aime bondir d'un sujet à l'autre sans crier gare. Lundi, au milieu d'une cascade de tweets, il a indiqué qu'il était favorable au maintien de l'heure d'été toute l'année.



Ce week-end, la majorité des Américains, comme tous les ans avant l'arrivée du printemps, ont avancé leur montre d'une heure (et feront l'inverse à l'approche de l'hiver).



"Rendre l'heure d'été permanente est OK pour moi!", a tweeté le président américain, sans développer plus avant.



Le changement d'heure, introduit pour favoriser les économies d'énergie, fait l'objet de débats récurrents --et passionnés-- aux Etats-Unis. Les détracteurs invoquent en particulier des effets négatifs sur le sommeil et la santé.



Le remise en cause du système actuel passe par un vote du Congrès.