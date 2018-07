Hockeyeurs tués au Canada: arrestation du camionneur impliqué

(Belga) La police canadienne a procédé vendredi à l'arrestation et à l'inculpation du chauffeur du camion qui avait percuté début avril un car de jeunes hockeyeurs, faisant 16 morts et 13 blessés dans les rangs de l'équipe sportive.

Le conducteur du poids-lourd, Jaskirat Singh Sidhu, s'est vu signifier son inculpation pour 16 chefs d'accusation de "conduite dangereuse d'un véhicule motorisé ayant entraîné la mort" et de 13 autres chefs de "conduite dangereuse d'un véhicule motorisé ayant causé des blessures", a annoncé Derek Williams, chef de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) dans la province de Saskatchewan (Ouest). Seule personne à être sortie indemne de l'accident, le chauffeur, âgé de 29 ans, avait d'abord été relâché par la GRC après le drame. Il a finalement été arrêté à Calgary (Alberta, Ouest), d'où il est natif, vendredi matin, a indiqué M. Williams en conférence de presse. Les forces de l'ordre ont conclu à sa responsabilité après avoir reconstitué les circonstances de l'accident, notamment en recourant à de la modélisation en 3D par drone, a précisé l'officier de la GRC, notant que la prochaine étape était désormais le procès. Le camion semi-remorque se dirigeait vers l'ouest et le car de l'équipe des Broncos de Humboldt, avec 29 personnes à son bord, roulait vers le nord, lorsqu'ils se sont percutés le 6 avril dans une région reculée de la province de Saskatchewan. Les deux véhicules avaient été pulvérisés sous la violence de l'impact et selon la GRC, le camion était en excès de vitesse. La police avait averti à l'époque de ce drame, qui avait ému l'Amérique du Nord, que l'enquête serait "très complexe" et "prendra du temps". Sur les 16 morts, 10 étaient des hockeyeurs âgés de 16 à 21 ans. Les autres défunts étaient membres de l'encadrement du club, journaliste et chauffeur du bus. (Belga)