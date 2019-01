Holocauste: le pape appelle à ne pas oublier les "pages noires de l'Histoire"

(Belga) Le pape François a appelé à ne pas oublier "les pages noires de l'Histoire" afin de "ne jamais plus commettre les mêmes erreurs", dimanche à l'occasion de la Journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

"Nous devons maintenir vivants les souvenirs des tragédies du passé et apprendre des pages noires de l'Histoire pour ne jamais commettre à nouveau les mêmes erreurs", a déclaré le souverain pontife au dernier jour des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Panama. "Continuons de nous efforcer sans relâche à cultiver la justice, à favoriser la concorde, à soutenir l'intégration pour être des instruments de paix et pour construire un monde meilleur", a ajouté le pape. Six millions de personnes, dans leur grande majorité des juifs, ont été tuées dans les camps d'extermination nazis durant les années 1930 et 1940. Le ministre israélien de la Diaspora Naftali Bennett a dénoncé dimanche une hausse des attaques antisémites dans le monde. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite appelé à un "réveil" face à ce fléau, "surtout en Europe". Israël doit "aider les millions de juifs de la diaspora qui sont confrontés à de plus en plus de crimes antisémites", a commenté M. Bennett. Le rapport annuel de son ministère sur l'antisémitisme dans le monde --qui fait notamment état d'une hausse sensible des cas en France et d'un nombre record en Grande-Bretagne-- a été présenté dimanche en conseil des ministres à l'occasion de la Journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah.