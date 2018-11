Hommage rendu en France aux héros africains de la Grande Guerre

(Belga) Le président français Emmanuel Macron inaugure mardi à Reims un monument aux héros africains de la Grande Guerre, symbole d'une reconnaissance par l'État français de l'engagement des tirailleurs africains, jugée tardive par plusieurs chercheurs.

Au sommet d'un piédestal ajouré, quatre tirailleurs africains du corps d'armée colonial scrutent l'horizon autour d'un drapeau français enroulé, porté par un officier blanc. Le monument, érigé une première fois en 1924 avant d'être détruit, rend hommage à la résistance des tirailleurs sénégalais au sein du 1er Corps de l'armée coloniale qui avait notamment été décisive en 1918, en arrêtant l'offensive allemande qui fonçait sur Reims, dernier rempart avant Paris. Le premier contingent de "tirailleurs" (de "tir" et "ailleurs"), ainsi appelé par raillerie parce que ratant souvent leur cible, était composé d'engagés du territoire du Sénégal. Mais, "une grande partie des tirailleurs était venue du réservoir d'hommes que constituaient le Haut-Sénégal et le Niger", soit "le Mali et Burkina Faso actuels", souligne Cheikh Sakho, un professeur d'anglais d'origine sénégalaise qui a consacré une thèse sur les représentations des tirailleurs. Au total, on recensa plus de 200.000 tirailleurs lors de la Première guerre mondiale. Du monument originel de 1924, composé d'un bloc de granit de quatre mètres de haut, il ne reste plus que des photos d'archives et des coupures de presse de son inauguration. La réplique qu'inaugure Emmanuel Macron aux côtés de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta signe le retour des visages de ces héros de "l'armée noire" à Reims et dans la mémoire collective. La Grande Guerre a fait quelque 28.000 morts ou disparus et près de 37.200 blessés au sein des unités d'Afrique noire. (Belga)