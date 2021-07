Honduras: une foule lynche un Italien accusé d'avoir tué son voisin

(Belga) Un Italien vivant au Honduras a été tué jeudi dans un village du sud du pays par une foule en colère qui a également mis le feu à sa maison, l'accusant d'avoir tué son voisin, a annoncé la police.

Dans un des villages de la municipalité de Yusguare, à environ 80 km au sud de Tegucigalpa, "une foule en colère de quelque 600 personnes dont beaucoup armées" est entrée chez Giorgio Scanu "avec l'intention apparente de le tuer" et l'intervention de la police locale n'a pas pu les en empêcher, a précisé un communiqué de la police. Selon les médias locaux, ils ont tué à coup de bâtons, machettes et pierres cet homme qu'ils accusaient d'avoir lui-même tué la veille au soir son voisin de 74 ans, et ont également incendié sa maison et sa voiture. La police a annoncé avoir lancé une enquête pour "identifier et capturer" les responsables. (Belga)