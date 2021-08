Hong Kong: baisse nette de 90.000 habitants sur un an

La population de Hong Kong a décru de 1,2% sur un an, avec notamment 87.000 personnes de plus quittant la ville par rapport aux entrants, selon des chiffres publiés jeudi, alors que Pékin a réprimé toute opposition dans ce territoire et que la pandémie a mis le centre financier sous cloche.

Ce recul de la population est le plus important depuis l'établissement de telles données, en 1961, et intervient dans une période de fortes tensions politiques.

Les estimations de la population à la moitié de l'année 2021 établissent le nombre d'habitants de Hong Kong à 7.394.700, en baisse de 87.100 (1,2%) par rapport à la même période.

Les données en fin d'année 2020 avaient montré un même déclin démographique de 1,2% et les chiffres publiés jeudi semblent montrer que la chute n'a pas été enrayée.

Hong Kong n'avait connu qu'une année de décroissance, de 0,2%, en 2003, année de l'épidémie de SRAS et du premier grand mouvement pro-démocratie dans l'ex-colonie britannique.

La ville connaît un déclin naturel de sa population avec 11.800 morts de plus que de naissances.

Mais l'agence statistique gouvernementale souligne une autre source de déclin: les flux migratoires. Les données montrent une perte nette d'habitants par émigration de 89.200 personnes sur un an.

Ce chiffre est quatre fois plus élevé que celui, déjà négatif de 20.900, enregistré à la mi-2020.

A l'opposé, Hong Kong avait connu un gain migratoire net en 2018 et 2019, respectivement de 8.500 et 23.000 habitants.

Hong Kong a contenu la pandémie de coronavirus en fermant ses frontières aux non-résidents.

- Exode rampant -

Les restrictions pour les voyageurs ont rendu difficile les séjours auprès des proches pour les expatriés, dont beaucoup ont choisi un retour dans leur pays natal.

Des milliers de Hongkongais ont aussi plié bagages pour échapper la répression qui s'est abattue sur la ville en réponse aux manifestations de 2019.

Au printemps et en été, les adieux se sont multipliés, alors que des habitants ont embarqué, pour la plupart vers le Royaume-Uni, qui a ouvert une voie vers la citoyenneté à de nombreux Hongkongais en réponse au durcissement du régime.

Le gouvernement ne publie pas de statistiques officielles sur le nombre de départs définitifs, mais les chiffres globaux confirment une sorte d'exode en cours.

En juillet, près de 1.500 Hongkongais en moyenne quittaient la ville chaque jour, contre près de 800 au premier semestre, malgré la pandémie qui a limité les voyages à l'étranger.

Les retraits anticipés du fonds de pension obligatoire de la ville, qui ne peuvent être effectués qu'en cas de départ définitif, ont aussi explosé ces douze derniers mois.

Le gouvernement de Hong Kong n'a cessé de balayer ces départs, estimant que beaucoup de ces partants reviendraient un jour et qu'ils pouvaient être remplacés par des Chinois du continent.

La ville a déjà vu des vagues d'immigration, après la répression de la place Tiananmen en 1989 avant la rétrocession à la Chine en 1997.

La démographie n'a cependant pas reculé ces années-là et beaucoup d'exilés sont revenus.