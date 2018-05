Hong Kong: deux bouteilles de whisky rares vendues un million d'euros chacune

(Belga) Deux bouteilles de whisky Macallan ont été vendues vendredi à Hong Kong pour un total de plus de deux millions de dollars, battant le précédent record du monde de vente aux enchères de ce spiritueux, a annoncé la maison britannique Bonhams.

L'une des bouteilles, portant une étiquette conçue par l'artiste pop britannique Peter Blake - qui avait contribué à la conception de la pochette de l'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" des Beatles - s'est vendue 1,01 million de dollars (857 000 euros). L'autre bouteille, également de 750 millilitres, dont l'étiquette a été dessinée par l'artiste italien Valerio Adami, a été cédée pour environ 930 000 euros. Le whisky millésimé qu'elles contiennent a été distillé en 1926 et conservé en fût jusqu'à sa mise en bouteille en 1986. Seules douze bouteilles de ces Macallan avaient été produites. Les prix du whisky ont grimpé ces dernières années, les acheteurs se concentrant sur les spiritueux rares de l'Ecosse et du Japon notamment, d'après Bonhams. En 2014, une bouteille de whisky malt - Macallan 'M' Decanter six litres Imperiale - avait été achetée 530 000 euros, soit le précédent record dans une telle transaction, au cours d'une vente aux enchères Sotheby à Hong Kong. La valeur des whiskies Macallan 18 ans d'âge et plus a doublé en un an, a affirmé Daniel Lam, à la tête du département vins et whisky de Bonhams Hong Kong, dans un entretien avec l'agence Bloomberg News. (Belga)