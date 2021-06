Hong Kong: la police arrête une leader pro-démocratie lors de l'anniversaire de Tiananmen

(Belga) Une figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, Chow Hang-tun, a été interpellée vendredi matin à l'orée de l'anniversaire des événements de Tiananmen dont la commémoration est interdite par les autorités.

Quatre personnes se sont présentées comme étant des policiers en civil face à Chow Hang-tun, devant l'immeuble de son bureau en centre-ville, et ont déclaré qu'elles procédaient à son arrestation, a constaté un journaliste de l'AFP. Elle a été placée dans une berline noire et emmenée. Une source policière a précisé à l'AFP que Chow Hang-tun avait été arrêtée en vertu de l'article 17A de l'ordonnance sur l'ordre public. Cette avocate de 37 ans est l'une des vice-présidentes de l'Alliance Hong Kong, qui organise une grande veillée avec des bougies dans le parc Victoria chaque 4 juin, en souvenir des victimes de la répression de la place Tiananmen de Pékin le 4 juin 1989. Cette veillée a été interdite pour la deuxième année de suite par la police à Hong Kong, les autorités invoquant les restrictions liées à la pandémie de coronavirus même si la ville n'a enregistré aucun cas de contamination locale en plus d'un mois. Après cette interdiction, l'Alliance Hong Kong avait annoncé qu'elle n'organiserait pas la veillée. Mme Chow avait en revanche indiqué à la presse qu'elle prévoyait de se rendre au parc Victoria vendredi soir à titre personnel. La commémoration de 2020 avait été également interdite par les autorités en raison de la pandémie. Des dizaines de milliers de personnes avaient néanmoins bravé cette interdiction et des poursuites judiciaires avaient été engagées contre 24 personnalités du mouvement pro-démocratie. (Belga)