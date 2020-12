Hong Kong: le magnat pro-démocratie Jimmy Lai renvoyé en prison

(Belga) Le magnat pro-démocratie Jimmy Lai a été renvoyé en prison jeudi à l'issue d'une audience devant la plus haute instance judiciaire de la ville de Hong Kong, suivant ainsi les réquisitions du parquet qui ne souhaitait pas sa libération sous caution.

M. Lai, très critique à l'encontre de Pékin, est l'une des personnalités hongkongaises les plus connues à être visée par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin pour rétablir le calme dans le territoire après plus de six mois de manifestations en 2019. Il est accusé de "collusion avec des puissances étrangères" pour avoir appelé des gouvernements étrangers à sanctionner Hong Kong et la Chine en réponse à la politique menée par Pékin dans le territoire semi-autonome. A 73 ans, le patron du tabloïd Apple Daily avait été placé le 12 décembre en détention provisoire par un magistrat en charge de la sécurité nationale. Ses avocats avaient fait appel de cette décision et un juge de la Haute cour de justice de la ville a décidé de le libérer sous caution le 23 décembre. (Belga)