Hong Kong maintient le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine

(Belga) Le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong a annoncé lundi qu'il ne comptait pas retirer un projet de loi très controversé qui permettra les extraditions vers la Chine, au lendemain d'une manifestation monstre contre ce texte dans l'ex-colonie britannique.

"C'est une loi très importante qui va permettre de faire triompher la justice et assurera que Hong Kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité transfrontalière et transnationale", a déclaré aux journalistes la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam. Les autorités hongkongaises tentent de faire adopter un texte très controversé qui doit permettre les extraditions vers toutes les juridictions avec lesquelles aucun accord bilatéral n'existe, y compris la Chine continentale. Ce projet de loi a suscité une levée de boucliers de toute une partie de la société hongkongaise qui dénonce le caractère opaque et politisé de la justice chinoise. Dimanche, une impressionnante foule a manifesté dans les rues de l'ex-colonie britannique en dépit de la moiteur subtropicale étouffante. Les organisateurs ont revendiqué un million de manifestants, la police en a décompté 240.000, ce qui en ferait la deuxième manifestation la plus importante depuis la rétrocession en 1997. Mais, dans sa première prise de parole depuis cette manifestation, la cheffe de l'exécutif a dit ne pas projeter de modifier la substance du texte, et encore moins de le retirer. (Belga)