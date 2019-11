Horreur en Russie: ce professeur, amoureux de Napoléon, avoue avoir tué et démembré une ancienne étudiante

L'historien renommé russe Oleg Sokolov, arrêté samedi par la police russe qui l'avait sorti d'une rivière avec un sac à dos contenant deux bras de femme, a confessé dimanche avoir tué et démembré son ancienne étudiante. Ce grand spécialiste de Napoléon était apparemment ivre lorsque les policiers l'ont sorti samedi matin de la rivière Moïka, à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale de la Russie, porteur d'un sac à dos dans lequel se trouvaient deux bras de femme et un pistolet d'alarme.



©ISOPIX - Oleg Sokolov





"Il a reconnu sa culpabilité"



Selon les médias locaux, il était tombé dans la rivière où il comptait jeter des parties du corps. Son intention était de se débarrasser totalement du corps puis de se se suicider publiquement, habillé en Napoléon, ajoutent les médias russes. "Il a reconnu sa culpabilité", a déclaré à l'AFP Alexandre Potchouev, son avocat, ajoutant que l'historien de 63 ans, actuellement hospitalisé et traité pour hypothermie, regrettait son acte et était prêt à coopérer avec la police. Il doit être présenté devant un tribunal lundi qui décidera de son incarcération.



Sa victime avait 24 ans



Oleg Sokolov aurait déclaré aux enquêteurs avoir tué lors d'une dispute son ancienne étudiante Anastassia Echtchenko, avec qui il avait une liaison et qui vivait chez lui, puis avoir coupé sa tête, ses bras et ses jambes pour tenter de s'en débarrasser, assurent les médias russes. Anastassia Echtchenko, 24 ans, était également passionnée de l'ère napoléonienne et aimait comme lui porter des costumes d'époque. Après avoir été son étudiante, ils avaient continué leur collaboration et elle avait co-signé avec lui plusieurs ouvrages.





Professeur dans l'école de Marion Maréchal-Le Pen



Titulaire d'une chaire d'histoire à l'université d'Etat de Saint-Pétersbourg, Oleg Sokolov était l'auteur de plusieurs livres dont certains traduits en français. Décoré de la Légion d'Honneur en 2003 en France, il avait aussi travaillé comme conseiller sur des films et documentaires sur Napoléon. Il était également membre en France du conseil scientifique de l'Issep, l'école fondée par l'ancienne députée d'extrême-droite Marion Maréchal, qui l'a démis de ses fonctions dès l'annonce de son arrestation.

"Etant professeur de la chaire d'histoire moderne à l'université de Saint-Pétersbourg, intervenu comme directeur d'études invité à l'Ecole pratique des hautes études à la Sorbonne, décoré de la Légion d'honneur française, nous n'imaginions pas qu'il puisse commettre cet acte odieux", a expliqué l'Issep dans un communiqué.



Légion d'Honneur



Cet admirateur de Napoléon était, selon ses étudiants, un professeur talentueux, qui parlait français et pouvait interpréter les rôles aussi bien de Napoléon que de ses généraux. Mais il leur semblait aussi "bizarre", aimant s'habiller en Napoléon et se faire appeler "Sire" ou appelant sa compagne Joséphine. Fiodor Danilov, un de ses anciens étudiants, a expliqué à l'AFP qu'Oleg Sokolov était considéré comme un des meilleurs professeurs de l'université mais aussi comme un homme "excentrique" qui se mettait parfois à crier en français pendant ses cours.

Il y avait une politique du silence





Sa relation avec Anastassia Echtchenko était un secret de polichinelle, a-t-il ajouté. "Mais tout le monde était OK avec ça, c'était leur affaire", a-t-il ajouté. Certains élèves de cette université prestigieuse, où a étudié le président russe Vladimir Poutine, dénoncent toutefois l'immobilisme de l'administration alors que le comportement abusif d'Oleg Sokolov était connu. "Ils n'ont pas fait attention à certaines choses, au fait qu'il pouvait être agressif. Il y avait une politique du silence", a déclaré à l'AFP Vassili Kounine, un autre ancien élève.



Selon les médias russes, Oleg Sokolov avait déjà frappé et menacé de mort une femme en 2008, mais n'avait jamais été poursuivi pour ces faits.

L'historien était également membre de la Société russe d'histoire militaire, une organisation dirigée par le ministre de la Culture Vladimir Medinski. Celle-ci a immédiatement supprimé toute trace d'Oleg Sokolov sur son site internet, ont relevé plusieurs médias russes. Il avait aussi organisé des reconstitutions historiques en Russie, au cours desquelles plusieurs milliers de figurants rejouaient des grandes batailles de l'histoire.