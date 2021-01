Houthis classés "terroristes": l'ONU dénonce des répercussions humanitaires et politiques

(Belga) L'ONU estime que la décision des Etats-Unis de classer comme "terroristes" les rebelles Houthis au Yémen "est susceptible d'avoir de graves répercussions humanitaires et politiques", a affirmé lundi son porte-parole, Stéphane Dujarric.

"Nous craignons que la désignation ait un impact négatif (sur) les importations de denrées alimentaires et d'autres produits essentiels au moment même où davantage de Yéménites meurent de faim", a-t-il dit. Dans sa déclaration à la virulence rare à l'égard des Etats-Unis, Stéphane Dujarric a aussi affirmé la peur de l'ONU d'un "effet préjudiciable sur les efforts visant à reprendre le processus politique au Yémen et polariser encore plus les positions des parties au conflit". "Le Yémen récupère presque toute sa nourriture via des importations commerciales", a insisté le porte-parole. "L'opération humanitaire - la plus importante au monde - ne peut ni remplacer le secteur privé ni compenser les baisses importantes des importations commerciales de denrées alimentaires et autres biens essentiels", a-t-il précisé. "Le risque croissant de famine au Yémen souligne qu'il est impératif pour les Etats-Unis d'accorder rapidement les licences et les exemptions nécessaires pour garantir que l'aide humanitaire puisse continuer à atteindre toutes les personnes qui en ont besoin à travers le pays sans interruption", a fait valoir Stéphane Dujarric. Dimanche, à dix jours de la fin du mandat de Donald Trump, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé que les Houthis seraient inscrits sur la liste des groupes "terroristes", ainsi que trois de leurs chefs, dont leur dirigeant Abdel Malek al-Houthi. (Belga)