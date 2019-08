Huit Canadairs luttent contre deux incendies dans le sud de l'Ardèche

Plus de 250 pompiers et huit avions Canadair luttaient depuis mardi après-midi contre deux incendies qui se sont déclarés presque simultanément à Lablachère, dans le sud de l'Ardèche, attisés par un vent violent, ont indiqué les pompiers et la préfecture.

Un camping a été évacué par mesure de précaution et une cinquantaine de vacanciers ont été regroupés dans la salle des fêtes de la commune.

Les deux incendies se sont déclenchés aux alentours de 15h00 et se sont propagés rapidement dans un massif de résineux. Les flammes avaient déjà détruit 65 hectares de végétation vers 18h00, a précisé la préfecture de l'Ardèche qui recommande d'éviter le secteur.

Douze groupes d'intervention "feux de forêt", soit 260 pompiers, sont mobilisés au sol, avec des renforts venus de la Drôme, du Vaucluse et du Gard.

Huit Canadairs et un bombardier d'eau Dash participent aussi à l'intervention. Vingt gendarmes sécurisent également le secteur, a détaillé la préfecture dans un communiqué.