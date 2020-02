Huit touristes belges ont voyagé dans ce bateau de croisière où l’une des passagères a contracté le CORONAVIRUS

Après avoir été refusés par plusieurs pays asiatiques par peur du coronavirus, les 1.455 passagers d’un navire de croisière avaient été autorisés à accoster jeudi dans le port de Sihanoukville au sud du Cambodge, une décision saluée par Donald Trump alors que de nombreux ressortissants américains se trouvaient à bord. Parmi eux, se trouvaient 8 Belges.

À leur sortie du bateau, ils ont tous passé un rapide contrôle médical. Mais, samedi, une passagère américaine de 83 ans, qui avait pris un avion pour la Malaisie pour rentrer chez elle, a été diagnostiquée positive à Kuala Lumpur.

Des dizaines d'autres voyageurs ont, comme elle, déjà quitté le Cambodge pour prendre le chemin du retour, laissant craindre une propagation de l'épidémie qui a déjà tué près de 1.800 personnes en Chine. Les touristes belges sont, eux, donc bloqués au Cambodge dans un hôtel de Phnom Penh.

Ces 8 touristes n'ont qu'une idée en tête: revenir en Belgique au plus vite. Ils sont en contact permanent avec leur agence de voyage. Et l'ambassade de Belgique se dit prête à les aider si besoin. En attendant une course contre la montre est engagée. Le croisiériste cherche à retrouver tous ses passagers éparpillés dans la nature...Des passagers, eux, qui ne souhaitent qu'une chose: rentrer chez eux au plus vite.