Hurricane, un chien "héroïque": il reçoit un prix pour avoir protégé la famille Obama

Hurricane a été récompensé pour avoir protégé la famille Obama à la Maison-Blanche.

Hurricane est devenu un chien héroïque. Le 22 octobre 2014, ce chien et l’officier des services manutention canine, Marshall Mirarchi, étaient de service à la Maison-Blanche au sein de l’équipe d’intervention d’urgence des services secrets américains. Ce jour-là, Hurricane a eu le sens du devoir. Il a protégé le président Barack Obama et sa famille contre un intrus qui avait tenté d’accéder à la Maison-Blanche. Cette action héroïque lui a valu d’être récompensé à Londres pour son dévouement exceptionnel au devoir.

C’est le premier chien, hors Royaume-Uni à recevoir ce prix, comme le confirme Jan McLoughlin, directrice générale de PDSA, une organisation caritative britannique. "L'Ordre du mérite du PDSA est là pour honorer les animaux qui ont rendu des services distingués à la société et qui vont au-delà du rôle de compagnon humain/animal et du dévouement réel au devoir. Hurricane sera le 31e animal à recevoir l'ordre du mérite du PDSA, mais il est le premier animal hors du Royaume-Uni à recevoir ce prix", explique-t-elle.





A la retraite depuis 3 ans, Hurricane a été adopté par l’officier Marshal Mirarchi. Le prix qu'il a reçu est donc aussi un immense honneur pour son propriétaire. "C'est mon meilleur ami au monde. On fait tout ensemble. On a pris l'avion ensemble avec British airways, en première classe, il avait son propre siège, absolument incroyable. Tapis rouge, ordre du mérite du PDSA, c'est la plus haute distinction canine au monde. Maintenant, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et maintenant, il redevient un chien, au lieu d'être un chien qui travaille. Il profite de sa retraite", dit-il.

D’après son propriétaire, Hurricane aurait également reçu d’autres récompenses aux Etats-Unis. "Il a également reçu la plus haute distinction qu'il pouvait obtenir aux États-Unis. Il a reçu la médaille de la bravoure du ministre de la Sécurité intérieure. À l'époque, c'était la plus haute distinction que nous ayons eue aux États-Unis. Peu de temps après que j'ai appris l'existence du PDSA".