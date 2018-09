Idleb "ne doit pas être transformée en bain de sang", clame Guterres

(Belga) La province syrienne d'Idleb "ne doit pas être transformée en bain de sang", a affirmé mardi lors d'une allocution solennelle le chef de l'ONU Antonio Guterres en réclamant à la Russie, à l'Iran et à la Turquie de tout faire pour protéger les civils.

"Combattre le terrorisme n'absout pas les belligérants de leurs obligations imposées par le droit international", a ajouté le secrétaire général de l'ONU dans cette nouvelle déclaration appelant à une solution pacifique à Idleb. Une offensive militaire du régime à Idleb "déclencherait un cauchemar humanitaire sans précédent dans le conflit syrien déjà meurtrier", a-t-il estimé. "Je lance un appel clair à toutes les parties, directement et indirectement impliquées, en particulier les trois garants" de la zone de désescalade d'Idleb, "l'Iran, la Russie et la Turquie: ne ménagez aucun effort pour trouver des solutions afin de protéger la population civile. Préservez les services essentiels comme les hôpitaux. Assurez le plein respect du droit humanitaire international". La population à Idleb est estimée à environ trois millions de personnes, dont un million d'enfants. Près de la moitié sont des réfugiés ayant fui d'autres zones de conflit en Syrie. Antonio Guterres avait déjà mis en garde le 29 août contre "les risques croissants d'une catastrophe humanitaire en cas d'opération militaire à grande échelle dans la province d'Idleb en Syrie". Interrogé mardi pour savoir pourquoi il ne se rendait pas dans la région afin de peser davantage sur les protagonistes de la crise syrienne, il n'a pas répondu. Il faut que Moscou, Téhéran et Ankara "trouvent le moyen d'isoler les groupes terroristes et de créer une situation qui évite aux civils de payer le prix d'une solution à Idleb", a indiqué M. Guterres. La Russie, l'Iran et la Turquie "doivent plus que jamais travailler ensemble" et ils ont la capacité de trouver une issue positive à la question d'Idleb, a-t-il estimé. (Belga)