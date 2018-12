Il coince son petit doigt dans l'accoudoir de son siège en première classe et poursuit la compagnie aérienne

Un Californien a entamé des poursuites contre deux compagnies aériennes américaines qu'il tient pour responsables de sa mésaventure: son petit doigt est resté coincé durant près d'une heure dans l'accoudoir de son siège de première classe.



Selon la plainte déposée à Los Angeles contre American Airlines et SkyWest Airlines, il aura fallu l'intervention des pompiers et d'un mécanicien spécialisé, qui a démonté l'accoudoir, pour libérer l'infortuné voyageur.



Acteur de son état, Stephen Keys affirme avoir subi "une intense détresse émotionnelle et des douleurs durant plusieurs semaines" après l'incident survenu le 9 septembre à bord d'un vol reliant Reno (Nevada) à Los Angeles (Californie).



L'accident s'est produit pendant qu'il relevait son accoudoir pour se saisir de sa ceinture de sécurité. C'est alors que son auriculaire s'est pris dans un petit trou situé sous l'accoudoir, selon la plainte. "Le mécanisme à ressort situé à l'intérieur du trou de cet accoudoir a exercé une pression intense sur le doigt du plaignant, provoquant instantanément une blessure, un gonflement et de la douleur", écrivent les avocats de la victime.



Stephen Keys a à plusieurs reprises tenté de se dégager, sous le regard étonné des autres passagers, "ce qui a transformé sa situation difficile en humiliation publique", déplorent-ils.



Dans un communiqué transmis à l'AFP, la compagnie SkyWest dit avoir pris contact avec M. Keys au sujet de son "doigt tuméfié" et espère pouvoir "rapidement résoudre le problème".