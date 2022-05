Record: ce célèbre portrait devient l'œuvre d'art du 20ème siècle la plus chère jamais vendue aux enchères

Un célèbre portrait de Marilyn Monroe par le maître américain du pop art Andy Warhol, vendu 195 millions de dollars lundi soir à New York, est devenu l'oeuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques.

"Shot Sage Blue Marilyn", un tableau exécuté en 1964, deux ans après la mort tragique de l'icône glamour d'Hollywood, est parti en quatre minutes au prix exact de 195,04 millions de dollars, frais inclus, dans une salle bondée du siège de la maison Christie's, au coeur de Manhattan, lors de la soirée de lancement des enchères de printemps.



Des dizaines d'intermédiaires de Christie's étaient présents, pendus à leurs téléphones pour prendre les ordres d'acheteurs. Mais c'est de la salle, où trônait l'oeuvre, qu'est partie la dernière offre, victorieuse. Selon plusieurs spécialistes des enchères présents sur place, elle est venue du marchand d'art américain Larry Gagosian, propriétaire des galeries du même nom, mais on ignorait s'il agissait pour son compte ou celui d'un client.



Christie's, propriété de la très grande fortune française François Pinault, n'a pas souhaité faire de commentaire sur l'acheteur.



"Shot Sage Blue Marilyn" n'a pas atteint, de peu, l'estimation de 200 millions de dollars avancée par Christie's avant la vente, ce qui ne l'empêche pas de battre le précédent record pour une oeuvre du XXème siècle aux enchères, "Les femmes d'Alger (version 0)" de Pablo Picasso (179,4 millions de dollars en mai 2015).



Le record absolu -- toutes périodes confondues -- reste détenu par le "Salvator Mundi" attribué à Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars.

Tous les produits de la vente versés à une association



Le portrait d'Andy Warhol faisait partie d'une collection mise en vente lundi soir par la fondation zurichoise Thomas et Doris Ammann, du nom du marchand d'art et collectionneur suisse Thomas Ammann, un ami de Warhol décédé du sida en 1993, et de sa soeur Doris.



Tous les produits de la vente, soit 317 millions de dollars réalisés sur 34 des 36 lots vendus, iront à cette fondation, qui se consacre "à l'amélioration de la vie des enfants" via la santé et l'éducation, selon Christie's.



Peint à l'encre sérigraphie et à l'acrylique, "Shot Sage Blue Marylin" est l'un des cinq portraits d'un mètre sur un mètre aux couleurs vives, saturées et contrastées que l'artiste new-yorkais avait réalisé en 1964 à partir d'une photo pour la promotion du film Niagara en 1953. Visage rose, cheveux blonds et rouge à lèvres prononcé, l'actrice laisse apparaître un sourire énigmatique, sur un fond bleu turquoise.



"C'est une explosion, c'est comme une réaction chimique"



Pour Richard Polsky, qui dirige une société d'authentification d'oeuvres d'art, notamment des Warhol, "Shot Sage Blue Marylin" réussit à combiner deux icônes. "Marilyn Monroe était une icône en Amérique (...) elle fait partie de la culture populaire. Et Warhol, c'est comme les Beatles, chaque année il est plus populaire", souligne-t-il. "Quand vous les mettez ensemble, c'est une explosion, c'est comme une réaction chimique", a-t-il ajouté à l'AFP, pour expliquer le succès de l'oeuvre.



En 1962, Warhol avait déjà réalisé des travaux à partir de la même photo de Marilyn Monroe : une toile aux cinquante visages, "Marilyn Diptych", désormais exposée à la Tate Modern de Londres, ainsi qu'une "Gold Marilyn Monroe" qui orne les murs du Museum of Modern Art (MoMA) de New York.

Un incident qui font leur légende

Mais quatre des cinq "Shot" de 1964 tirent leur nom d'un incident qui font leur légende. Dans l'atelier d'Andy Warhol à Manhattan, "The factory", une artiste en visite, Dorothy Podber, avait demandé si elle pouvait "photographier" les tableaux ("shoot" en anglais). Warhol avait accepté, ne comprenant pas qu'elle allait alors sortir un revolver et tirer sur quatre portraits. A l'oeil nu, aucune trace n'apparaît aujourd'hui de cet incident sur l'oeuvre.



Le record aux enchères pour un Warhol appartenait à "Silver Car Crash (double disaster)", une toile monumentale représentant un accident de voiture, vendue 105 millions de dollars en 2013.