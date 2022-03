Il joue du piano à la frontière ukrainienne pour apporter un peu de joie aux réfugiés (vidéo)

Les Ukrainiens arrivant à la frontière polonaise ont été accueillis par une sérénade de Davide Martello jeudi. Le "Piano Man" italien est venu d'Allemagne pour apporter un peu de joie aux réfugiés. Il a joué "Imagine", l'hymne à la paix de John Lennon. Il a été rejoint par une Ukrainienne qui a joué "We Are the Champions" du groupe de rock britannique Queen.

L'objectif du musicien est d'utiliser la musique pour promouvoir la paix. Martello s'est fait connaître comme le Piano Man de la place Taksim d'Istanbul lorsqu'il s'est installé avec un piano à queue là où les manifestants anti-gouvernementaux turcs et la police se sont affrontés en 2013.