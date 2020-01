Il n'y aura pas de meilleur accord pour les Palestiniens, avertit M. Netanyahu

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est félicité de la relation personnelle qu'entretient le président américain Donald Trump avec son pays et a prévenu les Palestiniens qu'ils ne se verraient pas proposer de meilleur accord que celui qui vient d'être annoncé par Washington.

"Avec le temps, (les Palestiniens) comprendront qu'il n'y aura pas de meilleur accord et que c'est une opportunité unique pour Israël, pour eux et pour la paix", a déclaré le Premier ministre lors de l'émission Fox and Friends de la chaîne conservatrice américaine. "Trump est le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu", a-t-il ajouté. Le président américain a dévoilé mardi son plan de paix pour le Proche-Orient fondé sur une solution à "deux Etats" dans lequel il accorde à Israël nombre de concessions qui devraient susciter de vives réactions dans le camp palestinien. (Belga)