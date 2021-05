Il reste moins de 1.000 cas de coronavirus actifs en Israël

(Belga) Pour la première fois depuis mars 2020, il y a moins de 1.000 cas de coronavirus actifs en Israël, selon le ministre de la Santé.

Au plus fort de la pandémie, il y en avait plus de 70.000, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Yuli Edelstein sur le réseau social Twitter. Au cours de la semaine dernière, le nombre de personnes gravement malades était inférieur à 100. A titre de comparaison, à la fin du mois de janvier, il y avait environ 1.200 patients atteints de Covid-19 gravement malades en Israël. Le nombre de nouvelles infections est également très nettement en baisse depuis un certain temps, a écrit M. Edelstein. Il estime cela comme le résultat de la campagne de vaccination réussie. Dimanche, le ministère de la Santé a annoncé que 17 nouveaux cas avaient été signalés dans les dernières 24 heures. Seulement 0,2% des plus de 11.500 tests étaient positifs. Compte tenu des faibles chiffres d'infection, la plupart des restrictions relatives ont été levées en Israël. L'obligation de porter un masque pourrait également être bientôt levée à l'intérieur des lieux publics. Jusqu'à présent, plus de 5,4 millions des quelque 9 millions d'Israéliens ont reçu une première dose de vaccin BioNTech/Pfizer. Cela représente près de 60% de la population. Près de 5,1 millions d'habitants sont entièrement vaccinés. (Belga)