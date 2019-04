Il s'est interposé devant un kamikaze au Sri Lanka pour sauver des centaines de personnes au péril de sa vie: Ramesh est devenu un héros

253 personnes sont décédées lors des attentats survenus dimanche dernier au Sri Lanka. Le bilan aurait pu être bien pire encore. Un homme est parvenu à empêcher un kamikaze d'entrer dans une église bondée. Mort en sauvant plus de 600 personnes, l'homme est aujourd'hui considéré comme un héros.

À Batticaola, Ramesh Raju est devenu un héros. Des affiches et des photos le représentant sont collées un peu partout sur la route qui mène à sa maison. Il était marié et père de deux enfants. Il a perdu la vie en arrêtant un kamikaze à l’entrée de l’église de la localité.



"Ce jour-là, un inconnu est venu à l'église et a demandé où était le pasteur. Mon fils l’a interrogé: pourquoi voulez-vous rencontrer le pasteur? Mon fils lui a dit de sortir, puis le kamikaze a fait exploser la bombe… Il y avait environ 600 personnes à l'intérieur de l'église. Si le kamikaze était entré, beaucoup plus de gens seraient morts", confie Yelusami Raju, le père du héros.

Il devrait toujours y avoir une personne comme lui

L’explosion a fait 29 morts dont 14 enfants, mais les 600 personnes déjà à l’intérieur ont été sauvées. Aujourd’hui, les fidèles viennent présenter leurs condoléances à la veuve de Ramesh Raju. "J'espère que ce sera un exemple pour les autres. Que ce soit dans une ville, une église ou ailleurs, il devrait toujours y avoir une personne comme lui", espère son père.



Très fier de l’acte héroïque de son fils, le père de Ramesh Raju se demande tout de même comment sa famille va désormais s’en sortir sans celui qui était un pilier.