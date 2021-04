Il y a 60 ans, Youri Gagarine devenait le premier homme dans l'espace: 5 choses que vous ignoriez peut-être sur ce vol LÉGENDAIRE

L'immense popularité de Youri Gagarine, 60 ans après son mythique vol spatial, reste un symbole central pour le Kremlin et sa politique de grandeur de la Russie.

"C'est parti !"



Ouvrier fondeur de formation, devenu pilote militaire, Gagarine a été sélectionné parmi des milliers de candidats pour suivre l'éprouvant entraînement nécessaire à un vol dans l'espace.



Gagarine, 27 ans, a été choisi pour avoir démontré d'excellentes aptitudes lors de tests. Mais le jeune homme doux et respectueux s'est aussi, selon la légende, distingué auprès des patrons du programme spatial en se déchaussant avant de monter pour la première fois à bord du vaisseau Vostok, norme incontournable en Russie lorsqu'on entre dans un logement.



Enfin arrive le 12 avril 1961. Lorsque la fusée se détache du sol du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, il lance tout simplement "C'est parti!". L'expression est culte aujourd'hui encore.



Trop haut



Le vol dure 108 minutes, le vaisseau Vostok effectuant une orbite de la Terre.



Le succès de la mission de Gagarine, revenu sain et sauf sur Terre, est incontestable. Mais des défaillances auraient pu lui coûter la vie.



La plus grave a été que l'appareil était parti pour atteindre une orbite à une altitude plus haute que prévu.



Heureusement, le système de freinage a fonctionné, faute de quoi le cosmonaute et son vaisseau auraient pu avoir à passer plus de 10 jours dans le cosmos. Et les réserves de vivres n'auraient pas été suffisantes.



La babouchka et le cosmonaute



Youri Gagarine a atterri dans un champ après s'être éjecté de sa capsule au-dessus de la région de Saratov, dans le sud de la Russie.



Une fillette et sa grand-mère qui déterraient des pommes de terre voient l'homme casqué et en combinaison spatiale orange. De quoi effrayer en pleine Guerre Froide.



Il leur dit alors: "N'ayez pas peur, je suis soviétique comme vous, je reviens de l'espace".



Tradition d'uriner



Selon la légende, avant le décollage, Gagarine a demandé au conducteur de l'autobus qui l'emmenait vers le pas de tir de s'arrêter pour qu'il puisse faire pipi. Et il a uriné sur une roue arrière du véhicule.



Depuis, les cosmonautes décollant de Baïkonour suivent cette tradition avant leur envol vers l'espace. Une coutume menacée, la future combinaison spatiale russe, présentée en 2019, n'ayant pas de... braguette.

L'homme derrière Gagarine

Le nom et le visage de Gagarine sont devenus des symboles de l'URSS. Mais en 1961, personne ne savait rien de celui qui a tout rendu possible, le responsable du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev.



L'URSS a même refusé qu'on remette un prix Nobel au "concepteur en chef" du programme pour garder secrète l'identité de l'homme qui était derrière les missions de Spoutnik, Laïka et Gagarine. Ce n'est qu'après sa mort en 1966 que le monde a appris son nom.



Et dire que l'Union soviétique avait failli tuer Korolev à la fin des années 1930... Arrêté durant les terribles purges staliniennes, il est envoyé dans l'un des pires goulags de l'URSS, les mines d'or de la Kolyma auxquelles, miracle, il survivra.