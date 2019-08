Il y a 74 ans, Nagasaki était touchée par la bombe atomique: aujourd'hui les Japonais veulent la fin des armes nucléaires

Le 9 août 1945, la ville de Nagasaki était touchée par une bombe nucléaire en pleine seconde guerre mondiale. 74 ans plus tard, les japonais se souviennent dans la douleur. Pour les 200.000 morts sous les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, ils demandent la fin des armes nucléaires.

Le 6 oaût 1945, les États-Unis larguaient la première bombe atomique de l’histoire sur la ville d’Hiroshima. Quelques jours plus tard, une deuxième a mis à feu et à sang la ville de Nagasaki. Cette bombe a marqué la reddition du Japon lors de la seconde guerre mondiale en touchant l’un de ses plus grands ports et pilier de l’industrie militaire japonaise.

Aujourd’hui, 74 ans plus tard, les japonais se souviennent de la catastrophe et commémorent solennellement cette journée. Un survivant de l’attaque a témoigné: "Je veux l’abandon des armes nucléaires avant ma mort. C’est la seule manière d’honorer les 200.000 personnes qui ont perdu la vie à Hiroshima et Nagasaki il y a 74 ans, ainsi qu’aux personnes qui ont souffert des séquelles de la bombe atomique."

Le maire de la ville s’est également exprimé, s’adressant au monde politique: "Nous avons une responsabilité en tant que seul pays qui a connu l’explosion de la bombe atomique durant la seconde guerre mondiale. Je demande au gouvernement de signer le traité d’abandon de l’arme nucléaire le plus vite possible."