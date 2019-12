Illumination du sapin de Noël à Bethléem: "C'est le meilleur endroit pour fêter Noël, l'atmosphère est magique" (vidéo)

Ce samedi soir, à la nuit tombée, le sapin de Noël de Bethléem a été illuminé par le ministre palestinien Mohammad Shtayyeh et le maire de la ville, Anton Salman. Sur la place de la Mangeoire, qui accueille chaque année le traditionnel sapin et la crèche, des centaines de croyants étaient rassemblés pour assister au spectacle. C'est sur cette place qu'ils se réuniront le 24 décembre pour chanter des chants de Noël, en attendant la messe de minuit.

Après l'illumination du sapin et de la place toute entière, le public a assisté à un feu d'artifice. Petits et grands étaient réunis pour assister au spectacle. "Toutes les familles devraient venir avec leurs enfants à Bethléem pour voir l'arbre de Noël", réagit une maman. "C'est merveilleux et c'est le meilleur endroit pour profiter de Noël, car c'est le véritable lieu de naissance de Jésus. L'atmosphère est magique."