Ils ont choisi de vivre sans électricité et sans internet: découvrez les mennonites (vidéo)

Ils s’interdisent toute distraction et refusent l’usage des nouvelles technologies. Ils vivent principalement en Amérique centrale, au Mexique ou au Belize. Ce sont des Chrétiens ultra-conservateurs. L'émission Reporters nous fait découvrir la communauté des mennonites.

William, le leader de la communauté, a accepté d'ouvrir les portes de sa maison. Il a sept enfants. C'est à l'occasion d'un dîner à la lueur de la lampe à huile qu'il explique sa doctrine, celle du mennonitisme.



Dans sa maison, l'électricité est interdite. Le décor est austère: aucun tableau sur les murs, le strict minimum.



La famille vit comme au XIXe siècle. "Selon la Bible, pour accéder au paradis, nous ne devons pas être en contact avec les choses modernes, comme la télé, le téléphone, l'ordinateur ou la voiture. On nous a toujours appris à refuser la modernité. Si certaines personnes ne veulent pas obéir à l'Eglise, nous devons les exclure. Ils ne feront plus partie de la communauté", confie William.



La loi est claire: soit on obéit aux règles, soit on est banni de la communauté.





Certains sont tentés d'enfreindre les règles



Pour certains croyants, pourtant respectueux de la doctrine, cela devient dur de résister. Pour Franz, tout a commencé quand il a dû acheter un téléphone pour le travail. Face aux caméras, il a sorti l'objet. Il prend des risques en nous le montrant. "Avant, le simple fait de voir un téléphone, ou si je devais l'utiliser, je me sentais très coupable. Maintenant que je connais la réalité, je ne me sens plus coupable. J'ai découvert qu'il y a tellement de choses bien dedans", dit-il.



