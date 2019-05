Images CHOQUANTES aux USA: des policiers arrêtent un enfant de 12 ans et lui mettent un sac sur la tête (vidéo)

Un homme a filmé l'arrestation violente d'Isaiah Downs, un enfant de 12 ans. Les faits ont eu lieu le 28 avril lors d'un carnaval de quartier à Sacramento, selon NBC News. Les images, devenues virales aux Etats-Unis et partagées par les médias américains, montrent la police en train d'interpeller un jeune garçon...



Les deux policiers viennent aider un agent de sécurité qui tente de retenir Isaiah. Le garçon suspecté "de vol et d'intrusion" par le gardien tente de s'enfuir. Les trois adultes maintiennent fermement l'enfant âgé de 12 ans. "Laissez-moi partir", crie le jeune habitant de Sacramento.





"Pourquoi allez-vous si loin?"



La personne qui filme la scène demande aux policiers pourquoi ils sont si violents avec un mineur. "Pourquoi allez-vous si loin?", lance l'homme. Les agents, visiblement dérangés d'être filmés, ne lui répondent pas. "Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un mineur, ses parents devraient être ici", ajoute le témoin aux agents.



Les policiers avancent avec l'enfant jusqu'à la voiture de police, le plaquent violemment au sol et le menottent. Ensuite, un policier place un sac en "filet", appelé "masque de protection", sur la tête du jeune Américain toujours maintenu et couché sur le ventre. Selon leurs dires, le garçon aurait craché sur un agent.



Le chef de la police, Daniel Hahn, a déclaré que les policiers avaient utilisé le masque pour se protéger. "Je suis reconnaissant que nos officiers aient accepté d'intervenir de manière proactive lorsqu'ils ont constaté une activité suspecte et que personne n'ait été blessé lors de cette intervention", a écrit le chef Hahn dans un communiqué relayé par abc7 news.



De nombreuses personnes ont fini par se rassembler autour du véhicule. L'enfant a fini par être libéré. Il a pu rentrer chez lui avec sa mère. Mais il a été inquiété pour outrage à agent et rébellion.





Des images virales



La vidéo des témoins de cette arrestation a été partagée le 7 mai sur la page Facebook 'Black Lives Matter' de Sacramento et est rapidement devenue virale. Elle a suscité une vive condamnation de la part de nombreux membres de la communauté.

A la suite de la diffusion de ces images, les médias ont tenté d'obtenir des réponses. La police a déclaré à CBS Sacramento que les agents présents sur les lieux suivaient la politique habituelle en matière de détention et que le garçon est accusé d'avoir craché sur un policier.

Le sergent de police de Sacramento, Vance Chandler, a précisé que le département de police examinait la façon dont les policiers avaient géré l'arrestation. "Donc, ce que nous savons, c'est qu'il a craché sur le visage de notre officier", a précisé Chandler. Le sergent a, lui aussi, ajouté que l'utilisation d'un "masque de protection" est une politique standard.





"C'est le cauchemar de tous les parents"



De son côté, LaToya Downs, la mère de l'enfant, ne compte pas en rester là. L'Américaine a expliqué que son fils avait agi sous la panique et que la réaction de la police était démesurée. "C'était dégradant à ce moment-là et il avait peur. Il ne savait pas à quoi s'attendre", a justifié LaToya.

Cette dernière demande des excuses à la police sur la façon dont son fils a été traité, rapporte CBS Sacramento. "Cela n'aurait pas dû aller jusque-là, et je veux que justice soit rendue. Je veux que justice soit faite pour les filles et les garçons afro-américains", a-t-elle déclaré. "C'est juste le cauchemar de tous les parents", a ajouté la mère.





"Un sac est un sac"



L'incident intervient alors que la police de Sacramento révisait ses politiques relatives à la force de police dans le département, à la suite du meurtre de l'an dernier par Stephon Clark, 22 ans.



L'avocat Mark T. Harris, qui travaille pour le cabinet Ben Crump chargé de l'affaire Clark, représente la famille de cet enfant de 12 ans. "Je n'ai jamais entendu parler d'une situation où un enfant de 12 ans aurait eu un sac placé sur sa tête", a déclaré Harris. "Je me moque de comment vous appelez ça - Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Un sac est un sac".